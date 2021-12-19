Смертельно напуганный Сокуров мечется как отравленная крыса

Уже и перед Путиным извинился, и перед СПЧ, и перед Песковым! Покаялся, посыпал голову пеплом, заявил о том, что недостоин быть в совете СПЧ, зарыдал-заныл : "я старенький, меня девушки не лююююбяяяят"(с), "меня Кадыыыыров убииить хочееет, защитиииитееее!" В общем, вся эта жалкая клоунада престарелого "правдоруба" производит отталкивающее впечатление и формирует отчетливое желание как можно скорее перевернуть страницу - это примерно такая же фигня, как если ты вдруг случайно увидел мерзкую культяпку инвалида со струпьями болячек и потёртостей : тут же отводишь глаза и сплёвываешь! Сокуров мерзок как бычок в писуаре - даже либероидный сектор инета поспешил быстренько свернуть кампанию "несгибаемый-духовитый режиссёр Сокуров плюёт в лицо лютующему режиму", настолько жалко, убого, позорно и стыдно выглядит "смелость правдоруба".