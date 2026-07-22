🏐 Городской центр физической культуры и спорта приглашает на открытые соревнования! 📅 Дата: 25 июля 2026 г.
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🏐 Городской центр физической культуры и спорта приглашает на открытые соревнования! 📅 Дата: 25 июля 2026 г.
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