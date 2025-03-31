Полярник Поважный заявил об усложнении ледовой обстановки в российской Арктике

Руководитель лаборатории имени О. Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Поважный рассказал «Известиям» о результатах моделирования, связанного с ледовой обстановкой в российской Арктике.
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