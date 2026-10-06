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Теплые остановки в Ноябрьске подключают к отоплению

В Ноябрьске подключают отопление на теплых остановках. Как сообщает администрация города, подрядчик уже проконтролировал большую часть пунктов: специалисты проверяют системы, устраняют мелкие недочеты и поэтапно подают тепло.

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