Встроенная графика Intel Arc для процессоров Meteor Lake может конкурировать с Vega Обз...

Встроенная графика Intel Arc для процессоров Meteor Lake может конкурировать с VegaОбзоры нового процессора Intel Core Ultra “Meteor Lake” для ноутбуков появились, и графический процессор Arc iGPU, кажется, успешно конкурирует с AMD RDNA 3 iGPU.
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