Володин поручил изучить целесообразность присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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