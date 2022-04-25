ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

43 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Путь гнилого либерастаПро российское на...
  • Александр Турчин
    Гнида аффтаришко сдохни мразь!!!Про российское на...
  • Владимир Петров
    Радостно за РФ по поводу отъезда авторки. Cудя по тому, что чадо больное и виноват в том "совок", мадам, скорее всего...Про российское на...

Володин поручил изучить целесообразность присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ

Володин поручил изучить целесообразность присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх