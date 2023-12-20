Жительница Нижнегорского района зарегистрировала земельный участок на основании подложного документа

В Нижнегорском районе прокурор требует вернуть земельный участок в муниципальную собственность. Установлено, что местная жительница зарегистрировала право собственности на земельный участок в одном из сел района на основании подложного решения органа местного самоуправления.
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