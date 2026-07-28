В Болгаре пройдет всероссийский скаутский слет «Джамбори»

Всероссийский слет скаутов «Джамбори» пройдет с 1 по 7 августа в городе Болгар Республики Татарстан. Центральной темой слета в этом году станет возрождение и популяризация народных ремесел, в связи с чем в рамках программы будет работать «Детская Ремесленная слободы».