Владимир Путин ответил на вопросы об окончании СВО

Владимир Путин по традиции отпраздновал День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Президент заслушал доклады командующих флотами, вручил государственные награды и ответил на вопросы моряков за чашкой чая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии