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Порядок, государство

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Владимир Путин ответил на вопросы об окончании СВО

Владимир Путин по традиции отпраздновал День военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Президент заслушал доклады командующих флотами, вручил государственные награды и ответил на вопросы моряков за чашкой чая.

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