В Пензенской области произошёл разрыв на магистральном газопроводе

В Белинском районе Пензенской области из-за нарушений технологического процесса произошёл разрыв на магистральном газопроводе, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
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