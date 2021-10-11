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Дочь просит Зеленского не идти на второй президентский срок

Дочь просит Зеленского не идти на второй президентский срок

Дочь президента Украины Владимира Зеленского не хочет, чтобы он и далее занимал этот пост. Об этом сам Зеленский рассказал в украинской программе «Светская жизнь».

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