Маск и Трамп переводят стрелки на Пентагон, в Европе и на Украине обвиняют Маска Дмитрий Родионов Фото: Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Дмитрий Ежов Как сообщила в конце минувшей недели британская The Telegraph, основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить работу спутниковой связи Starlink на Украине.
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