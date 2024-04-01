В ДКР прошла театрализованная литературно-музыкальная композиция «Мой Крым»

Крым — край солнца, радости и вдохновения! 30 марта сцена Дворца культуры рыбаков (ДКР) превратилась в интерактивную творческую площадку, где зрителям была представлена театрализованная литературно-музыкальная композиция «Мой Крым».
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