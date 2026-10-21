- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург утром 21 октября, делегация из Китая прибыла вечером 20 октября; - Европейские лидеры могут в ближайшее время провести прямые переговоры с Владимиром Путиным на фоне ухудшения отношений между США и Украиной; - Жители Подмосковья, Тверской области и Петербурга сообщают о лисах в парках и на дачах, а на ВДНХ лиса пыталась утащить петуха с «Городской фермы»; - У около 90% переболевших COVID-19 есть нарушения памяти; - Стефан Хаббард приговорён за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ.