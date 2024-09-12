МИРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ "НЕ БУДЕТ НИКОГО НА ЗЕМЛЕ". РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Разрешение Запад использовать дальнобойные ракеты против России с одной стороны ничего не меняет, поскольку те же ATACMS и HIMARS довольно длительное время бьют по нашим приграничным регионам, с другой стороны – это вызов нашей системе ПВО, заявил Дугин.