Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

БлокнотРУ 14 апреля Михаил Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, ныне министр спорта РФ и по совместительству глава Олимпийского комитета России, озвучил оптимистичную информацию.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
выше ветеринара-проктолога не годится !!!
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2 час.
Юрий Николаев
Ээээээ, прошу прощения______ А где наш Гарант Конституции?! Это ли не нарушение Закона Конституции о териториальной целостности?! Если не ошибаюсь, за такие СЛОВА следует уголовная статья! Или для министров, это другое?!
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
а они и есть близнецы- братья. МОК давно разрешил участвовать на стороне женских сборных толи бабо-мужиков толи мужико-бабам. И выигрывают и идет в зачет. А вот нашу звездочку Камилу Валиеву завалили и это при попустительстве нашего НОК и околоспортивного ворья ??? Если не будет реакции власти на этот выпад против России со стороны ее министра, то верами в такую власть потеряет еще очень много очков !!! И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РОССИИ СО ВСЕМИРНЫМ ЗЛОМ ??? НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНИСТР В ЭТОЙ ВОЙНЕ ???
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1 час.
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