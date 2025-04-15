«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

Ээээээ, прошу прощения______ А где наш Гарант Конституции?! Это ли не нарушение Закона Конституции о териториальной целостности?! Если не ошибаюсь, за такие СЛОВА следует уголовная статья! Или для министров, это другое?!

ВМ

Владимир Моргунов

а они и есть близнецы- братья. МОК давно разрешил участвовать на стороне женских сборных толи бабо-мужиков толи мужико-бабам. И выигрывают и идет в зачет. А вот нашу звездочку Камилу Валиеву завалили и это при попустительстве нашего НОК и околоспортивного ворья ??? Если не будет реакции власти на этот выпад против России со стороны ее министра, то верами в такую власть потеряет еще очень много очков !!! И ЭТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ РОССИИ СО ВСЕМИРНЫМ ЗЛОМ ??? НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МИНИСТР В ЭТОЙ ВОЙНЕ ???