Идти по эскалатору пешком кажется очевидным способом сэкономить время. Но сколько именно мы выигрываем: десять секунд, минуту, несколько часов в год? Попробуем посчитать на примере одного из самых длинных эскалаторов московского метро.
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