Гидровзбиватель перемолол 42-летнего рабочего бумажной фабрики в Валдае

На бумажном заводе в городе Валдай Новгородской области гидровзбиватель перемолол рабочего. Пресс-служба СУ СК по региону сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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