ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
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