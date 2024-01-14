Боец UFC Анкалаев: я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю

Российский боец Магомед Анкалаев после победы нокаутом над бразильцем Джонни Уокером в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 84 заявил о желании получить поединок за титул промоушена.
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