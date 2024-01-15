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Как справиться с социальным выгоранием

Как справиться с социальным выгоранием

Сначала человечеству не хватало социального взаимодействия, а теперь его стало слишком много«Социальное выгорание» — это термин, который подразумевает под собой то, когда вы заметно перенапрягаетесь во время личного общения или в социальных сетях.

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