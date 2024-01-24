В Белгородской области предложили ввести «социальный рейтинг» подростков. У властей появится информация о «протестных настроениях» школьников, также они будут знать, есть ли у детей «нетипичные для РФ ценности».
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