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Пермский стрелок попал в ректора // Руководителям университета инкриминируют оказание небезопасных услуг

Пермский стрелок попал в ректора // Руководителям университета инкриминируют оказание небезопасных услуг

В ходе разбирательства с обстоятельствами побоища, которое в прошлом году в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) устроил Тимур Бекмансуров, застреливший шесть человек и ранивший еще более двадцати, СКР возбудил дело в отношении руководителей вуза.

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