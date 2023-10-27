World of Warcraft: Battle Chest RU + 30 Дней Игры ВНИМАНИЕ! Данный товар не является оплатой и...

World of Warcraft: Battle Chest RU + 30 Дней ИгрыВНИМАНИЕ! Данный товар не является оплатой игровой подписки уже существующей учетной записи на 14 и более дней! Это ключ активации новой учетной записи!Чтобы активировать ключ игры, пожалуйста, сделайте следующее:Зайдите в раздел управления записью Battle.