Суд оставил в силе решение об изъятии у Иванова имущества на 1,2 млрд рублей

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными решения нижестоящих инстанций по иску Генпрокуратуры к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.
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