Сборная ДР Конго с Бонгонда вышла в четвертьфинал Кубка Африки, обыграв Египет по пенальти

На Кубке африканских наций в Кот-д’Ивуаре определилась половина участников 1/4 финала. Сборная Египта, из-за травмы потерявшая на групповом этапе Мохамеда Салаха, выбыла из плей-офф в первом же раунде, уступив футболистам Демократической Республики Конго.