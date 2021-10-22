"Земляне" спустя 35 лет: Киселев и Романов думают о воссоединении группы

Последний раз "Земляне" выступали классическом составом 35 лет назад. Сейчас отцы-основатели коллектива Владимир Киселев - музыкальный продюсер, владелец "Русской Медиагруппы" - и гитарист Игорь Романов раздумывают над воссоединением группы.