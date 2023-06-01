Американские банки столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года

В первом квартале 2023 года банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года. Об этом сообщает интернет-издание ФБА «Экономика сегодня».
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