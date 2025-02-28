Проживающая в Латвии россиянка вербует IT-специалистов через фирму в Калуге

В Калуге с 2018 года работает офис ООО «Ловат». Он находится в здании по улице Гагарина. Официально компания предлагает услуги по разработке программного обеспечения для подготовки отчетной документации и взаимодействия с налоговыми органами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)