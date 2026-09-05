Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему в медкарте делают лишние приписки: появляются болезни и обследования, которых вообще не было

Почему в медкарте делают лишние приписки: появляются болезни и обследования, которых вообще не было

Вы когда-нибудь заглядывали в свою электронную медицинскую карту на портале "Госуслуги"? Если нет, то самое время это сделать.

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