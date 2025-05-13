Сестра погибшей у бара в Перми девушки заявила, что её могли изнасиловать Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE 18-летнюю девушку, обнаруженную на металлическом ограждении парка «Счастье есть» возле бара «Пиво.
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