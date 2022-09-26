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На Дону водитель скутера погиб, врезавшись в припаркованную Газель

Смертельное ДТП произошло в Ростове 25 сентября  в 17:23 в районе дома № 409 на улице Нансена в 17:23 в районе дома № 409 на улице Нансена По предварительным данным, 34-летний водитель скутера «Стелс» врезался в припаркованный грузовой автомобиль.

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