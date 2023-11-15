"Нужно торопиться". Когда могут начать ремонт взлетной полосы в аэропорту Барнаула

О необходимости реконструкции в очередной раз заявил губернатор Виктор Томенко Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула может начаться только после получения финансирования из федерального бюджета.
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