А я в детстве думал, что люди вообще ходят работать только для того чтобы курить на работе, потому что ну а что ещё там делать по десять часов в сутки.
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А я в детстве думал, что люди вообще ходят работать только для того чтобы курить на работе, потому что ну а что ещё там делать по десять часов в сутки.
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