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Царьград

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Слепцова и Устюгов отправили иски в Европейский суд

Слепцова и Устюгов отправили иски в Европейский суд

Русские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов подали иски в Европейский суд по правам человека для оспаривания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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