В Севастополе задержан подозреваемый в выращивании конопли на продажу

Жителя Севастополя подозревают в сбыте наркотических средств. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УНК УМВД России по Севастополю, ОНК и уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району.
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