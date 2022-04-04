В Тюменской области ужесточили наказание за ущерб во время лесных пожаров

В чем состоит суть этих изменений, объяснил заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Григорий Борисович Горбачев: «В соответствии с 62-м законом за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, теперь штрафуют, только если действия лица не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»,следует из пояснения.