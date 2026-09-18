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ТАСС

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Трутнев призвал повышать культуру обращения с дикими животными вместо их отстрела

Трутнев призвал повышать культуру обращения с дикими животными вместо их отстрела

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Повышать культуру обращения людей с дикими животными необходимо для предотвращения выхода медведей в населенные пункты, а отстреливать животное следует только в крайнем случае.

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