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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» нанес 12 бросков в створ в матче с «Нью-Джерси». Это худший результат клуба с 2015 года

«Сэйбрс» были разгромлены «Девилс» (2:7) при соотношении бросков 12:38.  Для «Баффало» такой результат по числу бросков стал худшим с сезона-2014/15.

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