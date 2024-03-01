Приднестровье меняет курс? Почему заговорили о вхождении ПМР в состав России

Эксперты оценили новый всплеск напряженности вокруг мятежной республики 28 февраля съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья (ПМР) принял решение обратиться к России за помощью из-за действий молдавского руководства.
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