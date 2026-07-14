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Охота на дроноводов ВСУ! Ликвидированы важные "пташки"

Охота на дроноводов ВСУ! Ликвидированы важные "пташки"

Российские военные уничтожили командиров украинских подразделений БПЛА под Харьковом Российские силы нанесли удар по подразделениям ВСУ в Харьковской области, в результате которого были ликвидированы офицеры, связанные с организацией работы ударных беспилотников.

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