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Живая Кубань

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Вместо ржавого железа — газоны: в Фестивальном микрорайоне Краснодара снесли 25 незаконных гаражей

Вместо ржавого железа — газоны: в Фестивальном микрорайоне Краснодара снесли 25 незаконных гаражей

Вместо ржавого железа — газоны: в Фестивальном микрорайоне Краснодара снесли 25 незаконных гаражейВ Краснодаре, в Фестивальном микрорайоне, приступили к благоустройству территории возле домов на улице Гагарина.

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