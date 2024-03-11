«Вау! Выдающийся футбол!» Клопп – об игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог ничьей с «Манчестер Сити» в АПЛ – 1:1. «Выдающийся футбол! Вау! Первые 10 минут мы немного торопились, но потом был лучший второй тайм «Ливерпуля» в матчах против «Сити».