В Музее городского быта в Иркутске открылась выставка «Кухонные принадлежности»

В Музее городского быта стартовала новая интересная выставка под названием «Кухонные принадлежности», которая рассказывает о том, какие домашние приспособления использовали иркутские хозяйки в конце XIX и начале XX века, сообщили в пресс-службе музея.
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