Эвенепол сократил преимущество Погачара, выиграв гонку на время

Источник изображения, Getty Images Автор Тимоти Абрахам Спортивный журналист BBC Опубликовано 2 часа назад Ремко Эвенепол вырезан Тадей Погакар опережает лидера генеральной классификации на 28 секунд и одерживает доминирующую победу в гонке на время на 16-м этапе Тур де Франс.