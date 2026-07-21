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Эвенепол сократил преимущество Погачара, выиграв гонку на время

Источник изображения, Getty Images Автор Тимоти Абрахам Спортивный журналист BBC Опубликовано 2 часа назад Ремко Эвенепол вырезан Тадей Погакар опережает лидера генеральной классификации на 28 секунд и одерживает доминирующую победу в гонке на время на 16-м этапе Тур де Франс.

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