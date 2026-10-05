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В США начали продавать мясо, напечатанное на 3D-принтере

В США начали продавать мясо, напечатанное на 3D-принтере

Вместо чернил используют пищевую смесь из белков и жиров, из которой принтер формирует структуру, похожую на настоящее мясо — есть курица, свинина и даже лосось.

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