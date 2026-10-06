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Шансонье Леонида Телешева похоронят недалеко от могилы Михаила Круга

Шансонье Леонида Телешева похоронят недалеко от могилы Михаила Круга

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look Леонид Телешев, известный как автор и исполнитель шансона, а также музыкальный продюсер, будет похоронен 7 октября на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери.

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