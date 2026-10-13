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Царьград

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Генералам позвонили – Зеленского разнесли. "Удар России" примет Литва

Генералам позвонили – Зеленского разнесли. "Удар России" примет Литва

США напрямую связывались с высокопоставленными украинскими военными и чиновниками. Следом – "Зеленского разнесли".

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