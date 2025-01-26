Следователи выяснили, где живет обвиняемый в экстремизме Смольянинов*

Срок предварительного следствия по делу в отношении Смольянинова продлен еще на три месяца.фото: vk.com/smoliyaninovСледователи установили местонахождение иноагента Артура Смольянинова, обвиняемого в экстремизме.
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