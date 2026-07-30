Михаил Шахназаров: И по поводу пятой колонны в спорте, в культуре — да не колонна, а колонны, дамы и господа…

А у нас плохо развито фигурное катание? И кто придумал "спортивное гражданство"? Катились бы такие спортсмены со своими папами и мамами по Малой Спасской навсегда из нашей страны. Тошнит от них.

ВЕРА Башмакова

Одни говорят одно, другие другое, а соцзащита от меня в восторге.... Меня никогда в жизни никто не ругал, это упущение, каждый человек должен иметь врагов, а у меня их нет! Ужас! Хоть вы будьте моими врагами, будет равновесие в моей красивой жизни. Еще раз благодарю за плохие слова!