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Михаил Шахназаров: И по поводу пятой колонны в спорте, в культуре — да не колонна, а колонны, дамы и господа…

Михаил Шахназаров: И по поводу пятой колонны в спорте, в культуре — да не колонна, а колонны, дамы и господа…

Поплавская и Шахназаров по-честному высказались о Плющенко, Тарасовой и Родниной – у одних леса, реки, поля, у других деньги и всё на этом: "Россия для них - прилавок".

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Комментарии
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Нина Комарова
А у нас плохо развито фигурное катание? И кто придумал &quot;спортивное гражданство&quot;? Катились бы такие спортсмены со своими папами и мамами по Малой Спасской навсегда из нашей страны. Тошнит от них.
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1 м.
ВЕРА Башмакова
Одни говорят одно, другие другое,  а  соцзащита от меня  в  восторге.... Меня никогда  в жизни  никто не  ругал, это  упущение, каждый человек  должен  иметь  врагов, а  у меня  их нет! Ужас! Хоть вы будьте  моими врагами, будет равновесие  в моей красивой жизни.  Еще раз благодарю за  плохие  слова!
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1 м.
Александр яросв
Да, эта пятая колонна находится в администрации президента.
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4 н.